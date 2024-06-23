12 ألف شخص استفادوا من أضاحي «زايد للأعمال الإنسانية» في إندونيسيا

المصدر: أبوظبي -البيان

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نفذ مركز جامع الشيخ زايد الكبير في سولو بإندونيسيا «مشروع الأضاحي»، بتمويل من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، واستفاد من المشروع 12 ألف فرد في جاوة الوسطى. وتميز المشروع الهادف إلى إقامة شعيرة الأضحية بمشاركة مجتمعية تطوعية من أهالي المدينة الذين تطوع منهم 50 فرداً لتجهيز اللحوم وتوزيعها على المستحقين.

وقال الدكتور سلطان الرميثي، رئيس مركز جامع الشيخ زايد الكبير في سولو، إن الهدف الأسمى لمشروع الأضاحي تحقيق المشاركة والتفاعل الاجتماعي بين مركز جامع الشيخ زايد والشعب الإندونيسي، وإحياء مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الأمر الذي ترك أثراً طيباً لدى أبناء المجتمع المحلي، حيث تم توزيع اللحوم على سكان الأحياء المحيطة بالجامع، بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات المجتمعية المختصة بشؤون الرعاية الاجتماعية للأسر المستحقة من الأرامل والأيتام وأصحاب الهمم والمدارس الداخلية الإسلامية في مدينة سولو، موضحاً أن توزيع الأضاحي تم بنظام القسائم، معرباً عن شكره لمؤسسة زايد للأعمال الإنسانية والخيرية التي تكفلت بتمويل مشروع الأضاحي.

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