مخالفة 2502 سائق أجلسوا أطفالهم في «المقعد الأمامي»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أشار تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية، إلى أن إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة، رصدت العام الماضي نحو 2502 مخالفة للسماح للطفل من سن العاشرة فما دون، أو من يقل طوله عن 145 سم، بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة.

ونوهت الوزارة، بأن إدارات المرور والدوريات رصدت تلك المخالفات عبر منظومة أنظمتها الذكية لمراقبة الطرق وحركة سير المركبات، ومن خلال أفراد المرور ومركبات الضبط الشرطية.

ووفق الإحصاءات التي نشرتها الوزارة أخيراً، فقد تصدرت الشارقة قائمة أكثر إمارات الدولة تسجيلاً للمخالفات المذكورة بواقع 1334 مخالفة، تلتها عجمان بواقع 947 مخالفة، ثم أبوظبي 104 مخالفات، ثم دبي بواقع 96 مخالفة، ورأس الخيمة 14 مخالفة، في الوقت الذي سجلت فيه إمارة الفجيرة 6 مخالفات، وإمارة أم القيوين مخالفة واحدة فقط.

ووفقاً للقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، فإنه لا يسمح للطفل من سن العاشرة فما دون، أو من يقل طوله عن 145 سم، بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، ويترتب على هذه المخالفة غرامة 400 درهم، وتشمل هذه المخالفة أيضاً، كافة الأشخاص البالغين الذين يقل طولهم عن 145 سم.

وشهد العام الماضي، تحرير 336 مخالفة عدم توفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عمر 4 سنوات فما دون، أثناء وجودهم في المركبة، منها 289 مخالفة تم تحريرها في أبوظبي، و26 في الشارقة، و17 في دبي، و3 مخالفات في عجمان، وواحدة في أم القيوين.

وبينت الوزارة أن المادة رقم (50) من اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور، فرضت غرامة مالية قدرت بـ 400 درهم، لعدم توفير مقاعد حماية مخصصة للأطفال من عمر 4 سنوات فما دون، أثناء وجودهم في المركبة.

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