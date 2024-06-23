شرطة دبي توعي أولياء أمور أصحاب همم بخدماتها الأمنية والمجتمعية

المصدر: دبي - البيان

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نظم مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، بالتعاون مع مركز النور لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم، مبادرة توعية تدريبية لأولياء الأمور والمتخصصين، في مجال سلامة وأمن الطلبة من أصحاب الهمم.

وأكد الرائد عبدالله الشامسي، رئيس المجلس، أن المبادرة تدعم جهود المجلس الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم، وفق محاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، واستراتيجية حكومة دبي (مجتمعي مكان للجميع) لتكون دبي مدينة صديقة بالكامل لهذه الفئة.

وأضاف: «يولي المجلس اهتماماً بالغاً لتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، وفق سياسات ومنهجيات متعددة، تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالتعامل مع أصحاب الهمم، والدفع قدماً نحو تمكينهم».

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