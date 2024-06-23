الانشغال عن الطريق أثناء القيادة يتسبب في وفاة 90 شخصاً العام الماضي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أشار تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية، إلى أن الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة، تسبب في وفاة 90 شخصاً العام الماضي، شكل الذكور النسبة الأكبر من إجمالي الضحايا بواقع 78 مقابل 12 حالة وفاة من الإناث.

ووفقاً للتقرير الصادر عن الوزارة أخيراً، فقد صنف الانشغال عن الطريق أثناء القيادة من المخالفات الخطرة وأحد أهم الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية التي تسفر عن وقوع وفيات، مشكلة ما نسبته 25.5%، من إجمالي عدد حالات الوفيات المسجلة في العام 2023 على مستوى الدولة.

ووفق التقرير، فقد تسبب الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة، في تسجيل 67 وفاة في أبوظبي، و19 في الشارقة، في الوقت الذي سجلت فيه رأس الخيمة 3 حالات، وأم القيوين حالة وفاة واحدة.

وأكدت وزارة الداخلية، أن الانشغال بغير الطريق بأي شكل من الأشكال يمثل خطورة كبيرة على كل مستخدمي الطريق، نظراً لكونه أحد أهم العوامل المؤثرة على قيادة المركبة.

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