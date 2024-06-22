الطقس المتوقع خلال الأيام المقبلة في الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس في الإمارات من يوم غد الأحد 23 يونيو إلى يوم الخميس 27 يونيو 2024 على النحو التالي:
الأحد
الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة الساحلية - صحو إلى غائم جزئي أحياناً – فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً مع احتمال سقوط أمطار.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الإثنين
الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية - صحو إلى غائم جزئي أحياناً – احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الثلاثاء
الطقس: صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي – احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأربعاء
الطقس: صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي – انخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الخميس
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية - صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي – احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.