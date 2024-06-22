الطقس المتوقع خلال الأيام المقبلة في الإمارات

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس في الإمارات من يوم غد الأحد 23 يونيو إلى يوم الخميس 27 يونيو 2024 على النحو التالي:

الأحد

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة الساحلية - صحو إلى غائم جزئي أحياناً – فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً مع احتمال سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين

الطقس: رطب مع احتمال تشكل ضباب الخفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية - صحو إلى غائم جزئي أحياناً – احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي – احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي – انخفاض في درجات الحرارة خاصة على السواحل.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية - صحو إلى غائم جزئي أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي – احتمال تكون بعض السحب الركامية على الجبال.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

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