توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، يصبح رطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً، تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:44 والثاني عند الساعة 01:24 والجزر الأول عند الساعة 08:40 والثاني عند الساعة 18:52.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:13 والثاني عند الساعة 22:08 والجزر الأول عند الساعة 17:03 والثاني عند الساعة 04:56.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 47 28 70 15

دبي 45 33 65 20

الشارقة 46 33 60 15

عجمان 44 32 70 15

أم القيوين 45 32 60 15

رأس الخيمة 44 30 40 15

الفجيرة 42 34 80 65

العـين 49 33 30 10

ليوا 49 29 45 10

الرويس 46 33 60 15

السلع 45 33 50 15

دلـمـا 39 32 85 65

طنب الكبرى 38 32 85 50

طنب الصغرى 38 32 85 50

أبو موسى 37 32 80 55



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