"مجلس متعاملي طرق دبي" يلتقي مُلاّك ومشغلي العبرات التراثية لمناقشة مقترحاتهم التطويرية

المصدر: البيان

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نظم مجلس متعاملي هيئة الطرق والمواصلات في دبي، جلسة بحضور ملاك ومشغلي العبرات التراثية، وذلك لبحث فرص التطوير والابداع في قطاع النقل البحري، عبر الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية، وجرى خلال الجلسة الـ (145)، استعراض أهم مبادرات الهيئة في النقل البحري، ونبذة عن العبرات التراثية والخدمات، التي تقدمها إدارة النقل البحري ضمن مؤسسة المواصلات العامة. ويسعى مجلس متعاملي الهيئة من جلساته الدورية إلى تعزيز ريادة الهيئة وتميزها في تقديم الخدمات، وذلك تحقيقاً لغايتها الاستراتيجية والمتمثلة في "إسعاد المتعاملين".

وقال محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين رئيس مجلس المتعاملين في الهيئة: " يعتبر قطاع النقل البحري، وتحديداً العبرات التراثية، من وسائل النقل الأكثر شيوعاً واستخداماً بين الأفراد، إلى جانب طابعهاً الجاذب للسياح، مما يلعب دوراً محورياً في تعزيز المكانة السياحية لإمارة دبي. ومن هذا المنطلق حرصت على الاجتماع مع شركائها من ملاك ومشغلي العبرات التراثية، للاطلاع على سير أعمالهم خلال الآونة الأخير، ومشاركتهم أهم المبادرات والمشاريع التطويرية في قطاع النقل البحري، والداعمة لمسيرة أعمالهم".

وأضاف الملا: " نحرص في الهيئة دائما على إسعاد ورفع مستوى رضا المتعاملين من خلال التطوير المستمر في الخدمات والارتقاء بها، بما يواكب المكانة التي تحظى بها إمارة دبي إقليميا وعالمياً، وأن الهيئة استقبلت في جلستها الأخيرة 8 أفكار تطويرية من ملاك ومشغلي العبرات التراثية، وسيعمل الفريق المختص على دراسة هذه المقترحات ومدى إمكانية تطبيقها بما يتوافق مع كل من أصحاب المصلحة، والجمهور من مستخدمي العبرات التراثية".

وأشار إلى أن الهيئة أنجزت مؤخراً تطوير محطة سوق ديرة القديم للنقل البحري، التي تخدم منطقة شارع البلدية القديم وسوق الذهب وترتبط مع محطتي الفهيدي وبر دبي، ويأتي ذلك ضمن خطتها الشاملة لتطوير الخدمات الخاصة بوسائل ومنشآت النقل البحري، مؤكداً أن هذه الأعمال التطويرية تساهم في تحسين وزيادة أعداد مستخدمي وسائل النقل البحري وتحديداً العبرات التراثية.

ووجه الملا اللقاء الشكر والتقدير إلى الحضور والمشاركين في الجلسة من مُشَغّلي وملاك العبرات التراثية والمتعاملين المستفيدين من الخدمات اليومية للعبرات التراثية، مثمنا على الجهود المبذولة من مشغلي العبرات في تقديم خدمة نقل مميزة للمقيمين والسياح وإبراز الوجه الحضاري لإمارة دبي.

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