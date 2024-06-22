«منازف».. حديقة رملية مستوحاة من روح الطبيعة الإماراتية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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تعتبر حديقة «منازف» في العين أول حديقة رملية من نوعها في «المدينة الخضراء»، حيث تحتوي على مرافق من شأنها أن تحافظ على نمط الحياة البيئية الطبيعية في دولة الإمارات، كما تضم مناطق متنوعة لألعاب الأطفال، ومماشٍ، ومناطق للجلوس، إلى جانب العديد من أصناف الأشجار المحلية، وتبلغ مساحة الحديقة 22841 متراً مربعاً وهي مفتوحة طوال أيام الأسبوع مجاناً.

وأبرز من يميز حديقة «منازف» هو أن الرمل يعتبر جزءاً أساسياً من تكوينها، إلى جانب ما أضيف إليها من جماليات مذهلة، فهي بحق أول حديقة رملية مستوحاة من الطبيعة الإماراتية الأصيلة، كما تضم الحديقة أكثر من 200 شجرة غاف معمرة، إلى جانب عناصر نباتية من الأنواع المحلية التي تحرص بلدية مدينة العين على المحافظة عليها ونشرها في أماكن مختلفة من المدينة نظراً لفوائدها البيئية وقيمتها المحلية.

وتأتي حديقة «منازف» ضمن أولويات دائرة البلديات والنقل لتعزيز تميز إمارة أبوظبي ومظهرها العام، إلى جانب المرافق والبنى التحتية الرائدة التي تعزز نمط الحياة، ويهدف مشروع إنجاز وافتتاح الحديقة إلى التخطيط الحديث للمنطقة، ويشمل تنسيق وتجميل المواقع والمساحات الخضراء مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وتشكيل بيئة صديقة للسكان بحيث تمكنهم من الاستمتاع بحياتهم اليومية داخل هذه الأحياء.

وتتضمن الحديقة مناطق زراعية ورملية، حيث يستطيع الأطفال اللعب بالرمال بشكل مبتكر وحديث، ومناطق أخرى مخصصة للألعاب، ومماشٍ، إضافة إلى باقي المرافق والخدمات، والجلسات العائلية، والإنارة، فضلاً عن متعة التعلم وممارسة الرياضة بشكل آمن، كما تعتبر متنفساً طبيعياً ومكاناً مناسباً لممارسة الهوايات التي تساهم في الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع، كما تتزين الحديقة بسور تراثي تم تصميمه خصيصاً ليتناسب مع طبيعة المكان.

وأشاد عدد من المواطنين من رواد الحديقة بشكل مستمر بمشروع تنفيذ وإنجاز «منازف» التي تأتي ضمن توجهات بلدية مدينة العين لجعلها مدينة صديقة للمشاة، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع والخدمات الأخرى التي تضمن سعادة ورفاهية المجتمع وتقديم مبادرات تساهم في زيادة الرقعة الخضراء في مدينة العين، مؤكدين في الوقت ذاته على أن إنجاز مشروع المماشي قد ساهم فعلياً في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بعد أن توفرت هذه المماشي في الحدائق والمناطق السكنية ووسط المدينة بصورة جمالية رائعة، ومتكاملة الخدمات، تكللت بإضافة تقنية الرذاذ الضبابي الذي يشجع المشي حتى خلال ارتفاع درجات الحرارة صيفاً.

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