شرطة الشارقة تختتم مشاركتها في مؤتمر دولي عن الجرائم ‏السيبرانية

المصدر: الشارقة - وام

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اختتمت القيادة العامة لشرطة الشارقة مشاركتها في أعمال «مؤتمر الشبكة الدولية الثالث للإنتربول لمنع مرتكبي الجرائم ‏السيبرانية»، الذي عقد في مقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) بفرنسا بهدف الاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة وتعزيز مبدأ التعاون الدولي والارتقاء بالأداء الأمني لمواجهة التحديات الأمنية والمتغيرات المتسارعة.

وأكدت ملازم أول دكتورة عشبة حمد الكتبي - أخصائية تقنية في الذكاء الاصطناعي، ممثلة القيادة العامة لشرطة الشارقة في المؤتمر، حرص القيادة العامة على المشاركة والتواجد الفاعل في المؤتمرات الأمنية والدولية التي تنظمها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في تعزيز التعاون الدولي ورفع القدرات والمهارات الشرطية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني.

وأضافت إن المؤتمر ناقش عدداً من تجارب الدول في تعزيز مستقبل آمن للأطفال من مستخدمي التقنيات الحديثة وشبكات الإنترنت بوقايتهم ومنعهم من الدخول في عالم الإجرام الإلكتروني.

كما ناقش المؤتمر أساليب التوعية باستخدام التقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي وغيرها من المحاور المعززة للأمن الدولي.

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