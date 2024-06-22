96 % نسبة الفصل في المحاكم الابتدائية و93 % في الاستئنافية 2023

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أظهرت إحصائيات حديثة صادرة عن وزارة العدل حول نسب ومؤشرات الفصل في الدعاوى عن العام الماضي 2023 التطور المستمر الذي يشهده القضاء الاتحادي على مستوى الدولة، حيث بلغت نسبة الفصل في الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية 96 %، بينما بلغت نسبة الفصل في الدعاوى الاستئنافية 93 %.

وبينت الإحصائيات، التي أعلنت وزارة العدل عنها أمس، أن مؤشر متوسط زمن الحصول على خدمة قيد الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم الاتحادية بلغ ساعتين و9 دقائق،

وفي المؤشرات التشغيلية للمحاكم، بلغت نسبة الفصل في الدعاوى أمام الدوائر المتخصصة، ومنها دوائر الملكية الفكرية والدوائر المصرفية ودوائر المنازعات الإيجارية وغيرها، 97 %.

أرقام

وبلغ متوسط عمر الدعوى (المدة التي تقضيها الدعوى منذ بداية تسجيلها إلى حين صدور الحكم) 144 يوماً، وهو أفضل من المعدل المستهدف المحدد بـ150 يوماً.

وحققت نسبة الفصل بالدعاوى المدنية في المحاكم الاتحادية المستهدف، وهو 100 %، وبلغت نسبة الفصل في الدعاوى العمالية 99 %.

وفيما يتعلق باستعراض المؤشرات الاستراتيجية للمحاكم عن العام 2023، فقد بينت المؤشرات تحقيق المستهدفات، وبلغت نسبة الفصل في الدعاوى في المحاكم الاتحادية على مستوى الدولة نسبة 99.2 %.

ووصلت نسبة فعالية أنظمة التقاضي البديلة في المنازعات التجارية والمدنية 63.7 % من المستهدف، وهو 58 %؛ أي أنها تجاوزت المستهدف، وبلغت نسبة الأحكام المؤيدة 84.9 % من المستهدف 86 %، بينما بلغت نسبة فعالية الأنظمة التصالحية في حل المنازعات الأسرية 56.3 % من المستهدف 50 %؛ أي أنها تجاوزته كذلك.

تفاصيل

وبلغت نسبة الفصل في الدعاوى ضمن المدة الزمنية المحددة في المحاكم الاتحادية 87.9 % من المستهدف الذي يبلغ 85 %؛ أي تجاوزته أيضاً. وفي إحصائيات نتائج مؤشرات خدمة قيد الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم الاتحادية للعام 2023 وباعتبارها من الخدمات ذات الأولوية، تم تحقيق معدل زمن بلغ ساعة ودقيقة واحدة فقط في المحاكم الاستئنافية، وحققت المحاكم الابتدائية زمناً بلغ 3 ساعات ودقيقتين فقط.

أنظمة

وفي قيد النزاعات أمام الأنظمة البديلة للتقاضي (مراكز الصلح – التسوية – التوجيه الأسري) تم تحقيق زمن ساعتين و9 دقائق، وفي خدمة قيد أمر الأداء تم تحقيق زمن قدره ساعتان، وفي خدمة قيد ملف التنفيذ 3 ساعات ودقيقة واحدة؛ أي أن إجمالي مؤشر متوسط زمن الحصول على خدمة قيد الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم الاتحادية بلغ ساعتين و9 دقائق فقط.

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