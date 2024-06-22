685 زيارة للرقابة على سلامة الأغذية نفذتها بلدية دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

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نفذت بلدية دبي نحو 685 زيارة تفتيشية ميدانية خلال عطلة عيد الأضحى، هدفت إلى متابعة عمليات الرقابة على قطاعات سلامة الأغذية والمنشآت العاملة في هذا المجال، إلى جانب مجالات الصحة العامة والصحة والسلامة، وذلك ضمن خطتها الرقابية وجهودها المستمرة في تطوير المنظومة الصحية والغذائية في إمارة دبي وتعزيز استدامتها، وضمان الحماية والوقاية الاستباقية للأفراد من كافة مخاطر سلامة الغذاء والصحة العامة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى جودة حياتهم ورفاهيتهم.

سلامة الأغذية

وأكدت بلدية دبي لـ«البيان» أن الحملات الرقابية استهدفت تنفيذ 216 زيارة تفتيشية على المؤسسات الغذائية في إمارة دبي للتحقق من الالتزام التام بكافة الضوابط والاشتراطات الصحية المعمول بها، وتطبيق أفضل الممارسات أثناء عمليات التحضير والإعداد والتخزين والعرض والنقل التي تمنع التلوث التبادلي؛ بهدف حماية المجتمع من المخاطر الغذائية وضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وشملت الزيارات مراكز التسوق، وفعاليات العيد في دبي، والمنشآت الفندقية، والأسواق، والحدائق، ومحلات الحلويات والشوكولاتة والمطاعم، فضلاً عن تنظيم حملة تفتيشية على الملاحم خلال أيام العيد للتأكد من الالتزام بالذبح داخل المقاصب وتجنب المخاطر التي يسببها الذبح العشوائي.

الصحة العامة

وأضافت: فحصت فرق الصحة العامة في بلدية دبي نحو 152.505 رؤوس من الماشية، و17.229 ذبيحة، و57.466 طناً من الأعلاف والأغذية الحيوانية التي وردت إلى الإمارة خلال عيد الأضحى المبارك، إلى جانب تنفيذ 170 زيارة تفتيشية على المؤسسات العاملة بنشاط تجارة المواشي والأغنام بمنطقة القصيص جرى خلالها فحص 21.400 رأس من الأغنام، و5.320 من العجول.

واستهدفت حملات البلدية في مجال الصحة العامة الأسواق التخصصية، التي شملت سوق المواشي والأعلاف بمنطقة القصيص، وسوق الطيور والحيوانات الأليفة بمنطقة ورسان، وحظائر تخزين المواشي بالطي، ومقاصب القصيص، والقوز، والليسيلي، وحتا. وهدفت الحملات إلى التأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع وخلوها من أعراض المرض، ومدى التزام المؤسسات بتطبيق مبادئ الرفق بالحيوان من حيث توفير الماء والغذاء والمساحة المخصصة لراحة الحيوان وعلاج الحيوانات المصابة فور اكتشافها.

وأشار ت البلدية إلى أن فرق الصحة والسلامة نفذت أكثر من 300 زيارة تفتيشية للرقابة على المنشآت الفندقية، وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، ومقاهي خدمة تقديم الشيشة، والمساكن العمالية، والأسواق المجتمعية، إضافة إلى متابعة سلامة مناطق الألعاب والفعاليات، والمباني والأماكن العامة.

كما استهدفت الحملات التأكد من سلامة المنتجات الاستهلاكية والرقابة على المنافذ، حيث كشفت فرق بلدية دبي عن 206 شحنات منتجات استهلاكية للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة، بإجمالي وزن 775 طناً، فضلاً عن التفتيش الميداني للرقابة على مؤسسات تداول المنتجات الاستهلاكية.

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