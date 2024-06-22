77.8 ألف مكالمة تلقتها شرطة دبي خلال عيد الأضحى

المصدر: دبي - البيان

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أشاد اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، بجهود فرق عمل لجنة تأمين الفعاليات بإمارة دبي، ومهنيتهم في تطبيق خطة الإجراءات الأمنية والمرورية والتنظيمية بحرفية عالية، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بفضل التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة، والإدارات العامة ومراكز الشرطة، حرصاً على تعزيز الأمن والأمان في الإمارة وإسعاد المجتمع.

وأكد رئيس لجنة تأمين الفعاليات أن اللجنة نجحت خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في تأمين كافة المساجد والمصليات الكبيرة، التي تقام بها صلاة العيد في الإمارة، والمناطق الحيوية والسياحية، والشواطئ، والمراكز التجارية، والأسواق المفتوحة، والحدائق العامة، والمناطق العمالية، وذلك بالتعاون مع 55 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص، كما نجحت في تنظيم حركة الشوارع وضمان انسيابيتها، وتخفيف الازدحامات المرورية.

جهود مكثفة

وأضاف اللواء الغيثي أن فرق عمل اللجنة نجحت في تحويل مسار 439 حافلة عمالية، لمنح حدوث ازدحامات خانقة خلال العطلة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان انسيابية الطرق وحالة المرور، ليتمكن أفراد المجتمع من قضاء أوقات ممتعة مع أسرهم بعيداً عن الازدحامات المرورية.

وأشار اللواء الغيثي إلى أن الخطة الأمنية تضمنت 429 دورية أمنية، و21 دورية إنقاذ بري، و34 زورق أمن بحري، وطائرتين عموديتين، و5 غرف عمليات، و135 سيارة إٍسعاف، و51 دراجة هوائية، و10 زوارق للإنقاذ البحري، و62 مركبة للدفاع المدني، وتأمين شواطئ للعائلات، و24 رافعة صغيرة، و5 مستجيب «CBRN»، إلى جانب 7 مراكز تحكم لمراقبة الحركة المرورية والمواصلات العامة.

الاحتفال مع العمال

وأوضح اللواء الغيثي أن لجنة تأمين الفعاليات ومجلس مديري مراكز الشرطة، ومجلس الروح الإيجابية، واللجنة العمالية، حرصوا على توفير سبل الرفاهية في مناطق سكن العمال في دبي، وتم الاحتفاء مع 6000 عامل في منطقة جبل علي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بفعاليات رياضية وترفيهية لإسعادهم ومشاركتهم فرحة العيد.

تأمين الشواطئ

من جانبه قال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن الدوريات المرورية أمنت مداخل الشواطئ المخصصة للعائلات، ونظمت عمليات الدخول والخروج نظراً للإقبال الكبير، الذي تشهده الشواطئ خلال العطلات الرسمية والأعياد من فئات المجتمع كافة، بهدف إتاحة الفرصة أمام أفراد العائلة للاستمتاع بشواطئ دبي خلال عطلة العيد، إحدى أفضل الوجهات السياحية في الإمارة.

ولفت إلى أنه بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات تمركز عدد من الدوريات المرورية بالقرب من المداخل المؤدية إلى الشواطئ في كل من شاطئ خور الممزر، وكورنيش الممزر، وشاطئ جميرا 1، وجميرا 2، وجميرا 3، وشاطئ أم سقيم 1، وأم سقيم 2، وشاطئ جبل علي، حرصاً على استمتاع العائلات بالمناطق الترفيهية والسياحية.

مساعدة فورية

وتلقت القيادة العامة لشرطة دبي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 77 ألفاً و803 مكالمات هاتفية، بواقع 71 ألفاً و370 مكالمة هاتفية على رقم الطوارئ 999، و6433 مكالمة على مركز الاتصال 901.

وأكد العميد تركي عبد الرحمن بن فارس، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات، أن شرطة دبي تكثف جهودها واستعداداتها في العطل الرسمية والمناسبات الوطنية والدينية، لتتمكن من تقديم المساعدة الفورية للمتعاملين، منوهاً بحرص شرطة دبي لنشر الوعي والثقافة المرورية بين أفراد المجتمع وتنظيم البرامج والحملات التوعوية طوال العام بين كافة شرائح المجتمع.

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