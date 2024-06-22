الدفاع المدني بدبي يعزز التوعية المجتمعية لتجنب حرائق الصيف

المصدر: دبي - نورا الأمير

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرائد حمدان حمد السويدي، مدير إدارة الحماية المدنية بالدفاع المدني في دبي، أهمية اتباع الإرشادات والإجراءات الوقائية لتجنب مسببات نشوب الحرائق خلال فصل الصيف، وحفاظاً على السلامة العامة، مؤكداً في الوقت ذاته حرصهم على الاستعداد المبكر ورفع نسبة الجاهزية، إلى جانب إيلاء التوعية أهمية كبيرة من خلال الحملات المتواصلة وبث رسائل تستهدف أفراد المجتمع، مشدداً على أن مقدار الوعي والمهارات الأولية لدى الأفراد تسهم بشكل أساسي في تجنب الحرائق.

وقال الرائد حمدان السويدي لـ«البيان»، إن الحرائق الناتجة عن التماس الكهربائي تشكل خطراً كبيراً، مشدداً على أهمية صيانة الأسلاك الكهربائية بشكل دوري، وعزل وتغطية الأسلاك الداخلية والخارجية بغطاء عازل للرطوبة والماء، وفصل التيار الكهربائي عن كافة الأجهزة بعد استخدامها وغلق كافة منافذ الكهرباء التي يمكن للأطفال الوصول إليها، ومن الضروري أيضاً عدم تحميل التوصيلات الكهربائية أكثر من طاقتها، وعدم وضعها بالقرب من المواد القابلة للاشتعال، وإبقاء المنافذ الكهربائية والأسلاك بعيداً عن متناول الأطفال.

وفيما يتعلق بتسرب غاز الاستخدام المنزلي، أوضح قائلاً: عند اكتشاف تسرب من أسطوانة الغاز داخل المطبخ، يجب إغلاق صمام أسطوانة الغاز وإخلاء المنزل من الأشخاص فوراً، مع الحرص على عدم تغيير وضعية الكهرباء سواء بالتشغيل أو بالإغلاق، وإبعاد المواد القابلة للاشتعال عن مصدر التسريب، إذا كنت قادراً على فحص أنبوب وأسطوانة الغاز قم بذلك، وإن لم تكن قادراً تواصل مع المختص واتصل بالفني المختص بالغاز».

وفي حال اكتشاف تسريب من نظام الغاز المركزي، أهاب الرائد حمدان السويدي بسرعة إخلاء المبنى والاتصال برقم الدفاع المدني 997، والاتصال بالجهات المختصة بصيانة نظام الغاز المركزي، وعدم العودة للمبنى إلا بعد موافقة الدفاع المدني.

إجراءات وقائية

وبشأن الإجراءات الوقائية التي دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي لاتباعها لتفادي حرائق السيارات، شدّد مدير إدارة الحماية المدنية، إلى المراقبة اليومية لحرارة المحرك ومعدلات مياه التبريد، وتنفيذ الصيانة من قبل فني مختص بالمركبات، وإغلاق غطاء خزان الوقود بإحكام لمنع التسرب وتفادي خطر الاشتعال، والامتناع عن التدخين داخل المركبة، وإطفاء محرك السيارة أثناء تعبئتها بالوقود، لافتاً إلى ضرورة الاحتفاظ بطفاية حريق مناسبة والتدرب على استخدامها، والاحتفاظ بحقيبة الإسعاف الأولية والتدريب على استخدامها أيضاً.

وفي حالة وقوع الحريق، طالب بترك السيارة فوراً والاتصال بالدفاع المدني 997، واستخدام المطفأة اليدوية المناسبة إذا كان الحريق في بدايته وكنت مدرباً على استخدامها. وفيما يخص حرائق المنازل، قال السويدي: «أبرز مصادر الخطر في المنزل تكمن في المطبخ الذي يشمل موقد الطبخ وشفاط الهواء وأسطوانة الغاز، والحمام الذي يشمل شفاط الهواء والسخان ومبرد الماء، وكذلك الصالة والغرف التي تشمل الموزع الكهربائي وأسلاك الكهرباء ومنافذها، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية في المنزل».

خروج آمن

وذكر أنه في حال وقوع حريق يجب إخلاء المكان بسرعة، ومساعدة أصحاب الهمم وكبار المواطنين والأطفال والمرضى في الخروج الآمن من مكان الحريق، وتشغيل أقرب جهاز إنذار للحريق واتباع مخارج الطوارئ المعلومة في المنزل، والاتصال فوراً بالدفاع المدني 997، وحمل الهاتف المتحرك فقط وقت الخروج للتمكن من التواصل مع الجهات المختصة، ومكافحة الحريق في بدايته إذا كان الشخص مدرباً، مع سرعة التوجه لنقطة التجمع وعدم مغادرتها إلا بعد أخذ الموافقة من أوائل المستجيبين والجهات المختصة، مع الابتعاد عن استخدام المصعد الكهربائي، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.

جدير بالذكر أن أجهزة الدفاع المدني تنتشر في مختلف مناطق إمارة دبي لتحقيق نسب استجابة عالية وسريعة، وهي مزودة بكوادر بشرية مؤهلة ومدربة للتعامل مع البلاغات والحالات الطارئة ومختلف أنواع الحوادث، كما تستخدم الإدارة مستعينة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ضباطاً افتراضيين لرفع سقف الوعي لدى أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية التي تحول دون وقوع الحرائق، حيث يخاطب الضباط الافتراضيون سكان دبي بأكثر من 180 لغة عبر توجيه وبث رسائل توعوية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز