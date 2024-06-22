الإمارات تشارك في منتدى رؤساء المحاكم العليا لدول البريكس بروسيا

المصدر: سوتشي - وام

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شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في منتدى رؤساء المحاكم العليا لدول البريكس برئاسة جمهورية روسيا الاتحادية، الذي عقد من 17 إلى 21 يونيو الجاري في مدينة سوتشي الروسية، بمشاركة وفود عدد من الدول الأعضاء.

وترأس وفد الدولة محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، يرافقه القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي، والقاضي إبراهيم عبيد آل علي، ومحمد سعيد ناصر الشبلي. وأكد محمد البادي، أن تعزيز الحوكمة العالمية خيار صحيح اتخذه المجتمع الدولي لتقاسم الفرص التنموية ومواجهة التحديات الكونية، ذلك أن القواعد الدولية ينبغي أن يضعها ويحافظ عليها الجميع وفقاً لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

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