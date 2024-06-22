بلدية أبوظبي توعي المهندسين بأنظمة القيد والتصنيف في «تم»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت بلدية مدينة أبوظبي، جميع المهندسين العاملين في قطاع البناء والإنشاء في الإمارة، إلى التسجيل في نظام قيد المهندسين عبر منصة «تم»، للحصول على البطاقات، التي تمكنهم من التعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما فيها بلديات الإمارة. وأوضحت أنه يتعين على شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية إرفاق نسخ إلكترونية من بطاقات قيد المهندسين لجميع التعاملات الخاصة بقطاع البناء والإنشاء، حيث يجب على المهندس المصمم إظهار بطاقته على المخططات الهندسية بحسب تخصصه.

كما دعت البلدية جميع المنشآت الهندسية العاملة في قطاع البناء والإنشاء في الإمارة، إلى التسجيل في نظام التصنيف من خلال منصة «تم»، للحصول على شهادة مزاولة المهن الهندسية، التي تسمح لهم بالتعامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما فيها الخدمات المرتبطة بالبلديات في الإمارة.

جاء ذلك خلال الورش التي عقدتها بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة التصنيف وقيد المهن، خلال الربع الثاني من العام الجاري، واستهدفت المهندسين والمنشآت الهندسية العاملة في إمارة أبوظبي من شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية الهندسية، بواقع ورشة خلال كل من أبريل، مايو، يونيو 2024.

وهدفت الورش الثلاث إلى توعية المهندسين العاملين في إمارة أبوظبي، بنظام وتعليمات قيد المهندسين، وكيفية التقديم على خدمات القيد في منصة «تم»، وكذلك توعية المنشآت الهندسية بنظام وتعليمات أنظمة التصنيف، وشرح خطوات التقديم على خدمات التصنيف في «تم».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز