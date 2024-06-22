توثيق عقود زواج غير المسلمين الصادرة عن دور العبادة المرخصة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي، تعميماً خاصاً بشأن توثيق عقود زواج الأجانب من غير المسلمين الصادرة عن دور العبادة المرخصة في إمارة أبوظبي.

وبحسب التعميم الذي أصدره المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وحمل الرقم 6 لسنة 2024 بشأن توثيق عقود زواج الأجانب من غير المسلمين، فإنه وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1971 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2023 بشأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، وبناءً على كتاب وكيل دائرة تنمية المجتمع بتاريخ 23 مايو 2024، نود التعميم بما هو آت: يتم توثيق عقود زواج الأجانب من غير المسلمين الصادرة عن دور العبادة المرخصة في الإمارة.

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