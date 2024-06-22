تطوير 8 برامج لتمكين القوى العاملة في مجال الطفولة المبكرة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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كشفت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أنه في إطار إنشاء منظومة متينة لتعزيز المسؤولية وتحسين الجودة في العمل بمجال الطفولة المبكرة، عملت على وضع استراتيجية تكفل تطوير وتمكين قوى عاملة كافية تتمتع بالكفاءة في مجال تنمية الطفولة من خلال تطوير وتفعيل 8 استراتيجيات في هذا المجال.

وتتضمن هذه الاستراتيجيات برنامج تطوير مهارات العاملين في قطاع التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، حيث حصل أكثر من 22 مشاركاً في برنامج تطوير مهارات العاملين في قطاع الرعاية والتعليم المبكرين للخريجين على فرص عمل بدوام كامل أو عروض عمل في القطاعين العام والخاص.

تصميم وابتكار

وقالت الهيئة إنها تعمل على تصميم وابتكار العديد من البرامج التدريبية لتحسين قدرات تنمية الطفولة المبكرة لمدبرات المنازل المكلفات بواجبات رعاية الأطفال، وإطلاق برنامج تجريبي بالتعاون مع الأسر ومراكز تدبير في أبوظبي لتقييم المواد التجريبية للمستويين الأول والثاني، وقد تلقى التدريب بنجاح ما مجمله 88 عاملاً منزلياً من ست جنسيات، وقد تم تقديم التدريب لعدد 51 معلماً وأخصائياً اجتماعياً في المدارس حول الصحة النفسية وتعاطي المخدرات، كما أنهى 38 من منسقي حماية الطفل تدريباً متخصصاً في حماية الطفل، والتعاون مع الإسعاف الوطني وهيئة أبوظبي للدفاع المدني لتقديم التدريب على الإسعافات الأولية وحالات الطوارئ، إضافة إلى إجراء برنامج «تدريب المدرب» لعدد 15 مدرباً يجيدون أربع لغات مختلفة، تم اختيارهم من قبل هيئة الرعاية الأسرية ومراكز تدبير ومراكز التدريب الخاصة في أبوظبي، وتحديث المواد التدريبية بناءً على نتائج البرنامج التجريبي وبرنامج تدريب المدربين، فضلاً عن تطوير برنامج تعريفي لتنمية الطفولة المبكرة للخريجين الجدد والموظفين العاملين في المناصب ذات الصلة بتنمية الطفولة المبكرة، إضافة إلى تدريب عدد كبير من أطباء الأطفال في أبوظبي في مجال الكشف المبكر.

وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بإصدار دليل الطفولة المبكرة وحماية الأسرة لوعاظ وخطباء المساجد في إمارة أبوظبي بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الذي من المتوقع أن يتم نشره وتعميمه قريباً.

وأوضحت الهيئة أنها عكفت على إعداد وتدشين برنامج رعاية الماجستير في الطفولة المبكرة بالتعاون مع جامعة الإمارات وتقديم منح دراسية لـ10 طلاب، 5 منهم مواطنون، للحصول على درجة الماجستير في الطفولة المبكرة، والتي تتماشى مع رؤية الهيئة.

استطلاع رأي

كما أعلنت الهيئة أنها انتهت من إعداد استطلاع رأي للقوى البشرية العاملة في مجال تنمية الطفولة البكرة ومشاركته مع الجهات المعنية لتعميمه على المعنيين، وأكدت أنها انتهت من وضع المبادئ التوجيهية للكفاءات في مجال تنمية الطفولة المبكرة على المستوى الدولي، والعمل مع الشركاء في المجال الصحي والموارد البشرية لتعزيز إدراج كفاءات محددة في مجال تنمية الطفولة.

وأوضحت الهيئة في سياق متصل أنها تعمل بشكل دؤوب على تطوير دورات اختيارية تتناول موضوعات خاصة بالطفل وتنشئته وصحته بالتعاون مع جامعة الإمارات، وتقدم حالياً لجميع طلاب الجامعة من مختلف التخصصات لرفع مستوى الوعي في هذا المجال.

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