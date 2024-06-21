طحنون بن زايد في يوم الأب: الوالد زايد النموذج الاستثنائي والقصة الخالدة لبناء العائلة والوطن

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن الشيخ زايد طيب الله ثراه كان هو الأساس الأول والنموذج الاستثنائي والقصة الخالدة لبناء العائلة والوطن، لقد كان والداً ومعلماً وملهماً لنا جميعاً قبل أن يكون قائداً وحاكماً.

وقال سمو عبر منصة "إكس" بمناسبة يوم الاب العالمي : "في مثل هذا اليوم، أستذكر الوالد زايد -رحمه الله- فهو الأساس الأول والنموذج الاستثنائي والقصة الخالدة لبناء العائلة والوطن، لقد كان والداً ومعلماً وملهماً لنا جميعاً قبل أن يكون قائداً وحاكماً ..رحم الله الوالد زايد، وتحية تقدير لكل أب اتبع نهج زايد في التربية ".

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