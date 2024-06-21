الإمارات.. طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً أحياناً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على السواحل.

و أوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 14:53 و المد الثاني عند الساعة 00:47 و الجزر الأول عند الساعة 07:58 والجزر الثاني عند الساعة 18:10.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 10:35 والمد الثاني عند الساعة21:21 و الجزر الأول عند الساعة 16:18 والجزر الثاني عند الساعة 04:11.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 47 32 65 15

دبي 46 34 80 20

الشارقة 46 33 65 10

عجمان 43 30 75 20

أم القيوين 44 30 65 15

رأس الخيمة 44 33 60 15

الفجيرة 42 33 80 20

العـين 47 32 30 10

ليوا 49 32 50 10

الرويس 46 31 60 15

السلع 46 32 55 15

دلـمـا 44 32 75 55

طنب الكبرى 38 32 80 50

طنب الصغرى 38 32 80 50

أبو موسى 38 32 80 55

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