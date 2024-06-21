مشاركة متميزة للإمارات في معرض «يوروساتوري 2024» الدولي للدفاع والأمن بباريس

المصدر: وام

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شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة بجناح وطني كبير ضم أكثر من 15 من كبريات الشركات الإماراتية المتخصصة في المعرض الدولي لصناعات الدفاع والأمن الأكبر في العالم "يوروساتوري 2024"، الذي أقيم في حديقة المعارض بضاحية "فيلبانت" قرب العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو 2024.

وفي هذا الإطار، قال أنس ناصر العتيبة، مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية: “فخورون بمشاركتنا في معرض يوروساتوري 2024 تحت مظلة جناح الإمارات الوطني، وهناك 15 شركة إماراتية عرضت أهم المنتجات في قطاع الدفاع، صنعت بالكامل في الإمارات” موضحا أنه في مجال الدفاع اليوم، لم تعد المنتجات الدفاعية الإماراتية تكتفي بالمشاركة فقط، بل تعدتها إلى منافسة كبريات الشركات العالمية المتخصصة في المجال.

وأضاف العتيبة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن جناح الدولة في معرض يوروساتوري تميز بالمنتجات الجديدة التي عرضتها الشركات الإماراتية، بعضها تم تطويره حديثا وأخرى بالشراكة مع دول أخرى”، موضحا أن أغلب المنتجات الدفاعية التي عرضت في جناح الدولة عكست مدى التطور الذي بلغته الإمارات في محال الصناعة الدفاعية.

وأكد العتيبة أن كثيرا من المتخصصين والوفود الرسمية الذين زاروا الجناح الوطني للإمارات في المعرض، أبدوا إعجابهم بما بلغته الصناعة الدفاعية للدولة من تطور وتقدم في ظل دعم القيادة الرشيدة للصناعة المحلية إلى جانب البحث والتطوير المستمرين.

وأشار إلى أن المشاركة في هذا الحدث الدولي الكبير فرصة هامة لتعزيز التعاون والشراكات مع الشركات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات دولة رائدة في قطاع الدفاع والأمن.

وقال :“نطمح إلى توسيع حضورنا في الأسواق العالمية، وتلبية احتياجات شركائنا الدوليين .. نؤمن بأن الابتكار والتطور التكنولوجي هما مفتاح النجاح في هذا المجال، وسنواصل دعم الشركات الإماراتية في مسيرتها نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والابتكارات".

من جانبه جاسم ناصر، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة الثريا للاتصالات الفضائية المتنقلة :“يمثل معرض يوروساتوري 2024 بالنسبة لنا فرصة مهمة لتعريف المهنيين من كل العالم بالصناعة الإماراتية في مجال الاتصالات الفضائية”.

وأضاف ناصر أن مشاركتنا أتاحت لنا عرض الأجهزة الجديدة والمنتجات المتقدمة تحت مظلة شركة الياه سات وشركة الثريا، والتواصل مع الجمهور المتخصص في القطاع الدفاعي.

من جهته، قال سعيد بن خادم المنصوري، مستشار المعارض الدفاعية بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) في تصريحات له :" تأتي هذه المشاركة ضمن استراتيجية مجموعة أدنيك للترويج للنسخة المقبلة من معرضي الدفاع الدولي (آيدكس) والدفاع البحري (نافدكس) في الإمارات شهر فبراير القادم".

وأضاف أن “المشاركة في هذا المعرض الكبير في أوروبا تتيح لنا التواصل مع الشركات المشاركة، ودعوتها للمشاركة في معرضي آيدكس ونافدكس.. وجودنا في منصة جناح الإمارات يعتبر مظلة مهمة جدا للشركات الإماراتية المشاركة وتواجد الوفود الرسمية والزوار المتخصصين يعكس أهمية جناحنا في المعرض، ويوفر لنا فرصة لتسليط الضوء على التطورات والتقدم الذي حققته الإمارات في مجالات الدفاع والأمن، والترويج لمعارضنا القادمة التي تعد من أبرز الفعاليات في القطاع الدفاعي على مستوى العالم.

يعد معرض "يوروساتوري" حدثًا استراتيجيًا للتكنولوجيا الدفاعية والأمنية ويجمع ما يزيد عن 1750 شركة من 62 دولة حول العالم، ما يجعله من أكبر التجمعات العالمية في هذا المجال.

يعتبر المعرض منصة هامة لعرض أحدث الابتكارات والمنتجات في قطاعي الدفاع والأمن، ويتيح للشركات والجهات المشاركة فرصة تبادل المعرفة والخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية.

وتميز جناح الإمارات في المعرض بتنوع وشمولية الشركات المشاركة التي عرضت مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة والمنتجات المبتكرة في مجالات الدفاع والأمن.

وشهد الجناح الوطني للإمارات توافد عدد كبير من الزوار والمشاركين وتم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي الشركات العالمية والجهات الحكومية، بهدف تعزيز التعاون والشراكات الدولية في مجالات الدفاع والأمن.

تأتي مشاركة الإمارات في هذا الحدث العالمي تأكيدا على مكانتها الرائدة في قطاع الدفاع والأمن، وجهودها المستمرة في تعزيز قدراتها التكنولوجية والصناعية، ودعم الابتكار والتطوير في هذا المجال الحيوي.

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