محمد بن راشد: الكثيرون حول العالم يراهنون على الإمارات باستثماراتهم ومواهبهم وثرواتهم

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الكثيرين حول العالم يراهنون على الإمارات .. باستثماراتهم .. وبمواهبهم .. وبثرواتهم.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس: "في تقرير يصدر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ويغطي 200 اقتصاد حول العالم … ورغم انخفاض تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالمياً .. إلا أن دولة الإمارات حققت قفزة بنسبة 35% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام السابق التي بلغت حوالي 112 مليار درهم .. وحلت في المرتبة 11 عالمياً .. (وهو المركز الذي كان ضمن خطتنا لتحقيقه في العام 2030 ) .. وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدولة 828 مليار درهم .. والاستثمارات الصادرة من الدولة بلغت رصيداً تراكمياً 965 مليار درهم … وجاءت الدولة في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة خلال العام السابق .. والأولى عربيا وفي غرب آسيا وفي الشرق الأوسط في الاستثمارات الواردة أو الصادرة منها".

وأضاف سموه "الكثيرون حول العالم يراهنون على الإمارات .. باستثماراتهم .. وبمواهبهم .. وبثرواتهم .. ونحن نقول لهم من يراهن علينا نراهن عليه .. ومستمرون في صنع أفضل بيئة استثمارية في العالم بإذن الله".

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