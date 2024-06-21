عقابية رأس الخيمة تجمع بين نزيل ومولوده للمرة الأولى

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضمن المبادرة الإنسانية "الأهل غير" التي أطلقتها المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة العام الماضي، وتزامناً مع يوم الأب العالمي الذي يصادف 21 يونيو من كل عام، نظمت المؤسسة زيارة لعائلة خليجية من خارج الدولة، حيث جمعت في لقاءٍ مؤثر؛ بين نزيلٍ من أصحاب المحكوميات الطويلة ومولوده البالغ من العمر ثمانية أشهر، والذي وُلد بينما يقضي والده فترة محكوميته.

وأوضح العقيد عبد الله الحيمر مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة رأس الخيمة، أن هذه الخطوة جاءت بناء على تعليمات سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، ومتابعة سعادة العميد جمال أحمد الطير نائب القائد العام، وبالتزامن مع يوم الأب العالمي، في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة حياة النزلاء، وتعزيز الروابط الأسرية والتواصل بين النزلاء وأسرهم.

وأضاف أنه وتحت مظلة مبادرة "الأهل غير" قامت المؤسسة بالإجراءات اللازمة لاستقدام واستضافة الأسرة المكونة من الزوجة وطفلتين بعمر الزهور وطفل رضيع، ومن ثم جرى ترتيب اللقاء الأسري مع النزيل الذي قضى أكثر من عام داخل مرافق المؤسسة الإصلاحية، ليلتقي للمرة الأولى بطفله المولود قبل ثمانية أشهر، والذي أبصر الحياة ولم يره والده بعد، وسادت أجواء أسرية دافئة في القاعة التي تم تخصيصها لهذا اللقاء داخل المؤسسة، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات النوعية والتي تهتم المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة بتنفيذها، تسهم في تخفيف الضغط النفسي على النزلاء وتنعكس بالإيجاب على سلوكياتهم داخل المؤسسة.

ولفتت الأخصائية النفسية وفاء بن يعقوب إلى أن إصلاحية شرطة رأس الخيمة تحرص على إطلاق مثل هذه المبادرات النوعية إيمانا منها بأهمية خلق أجواء نفسية أفضل للنزلاء وتعزيز تواصلهم مع أفراد أسرهم.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي تماشياً مع سياسة المؤسسة في تخفيف الضغوطات النفسية الملقاة على عاتق النزلاء؛ خاصة من أصحاب المحكوميات الطويلة.

من جانبها أعربت زوجة النزيل القادمة من إحدى الدول الخليجية عن شكرها وامتنانها للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ممثلة في المؤسسة العقابية والإصلاحية على تنظيم هذا اللقاء الطيب الذي جمع للمرة الأولى بين زوجها وطفلها الرضيع، والذي شكل فرصة للتواصل الأسري وإدخال الفرحة على قلوب كافة أفراد الأسرة.

وتجسد مثل هذه المبادرات؛ مدى عمق الروابط الإنسانية والاهتمام الكبير الذي توليه قيادة وحكومة الإمارات ووزارة الداخلية وشرطة رأس الخيمة، وتعكس حرصهم على مد جسور التواصل الأسري وإضفاء السعادة على قلوب النزلاء وأسرهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز