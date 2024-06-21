الإمارات تشارك في منتدى رؤساء المحاكم العليا لدول البريكس في روسيا

المصدر: وام

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شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، في منتدى رؤساء المحاكم العليا لدول البريكس برئاسة جمهورية روسيا الاتحادية، والذي عقد في الفترة من 17 إلى 21 من يونيو الجاري، في مدينة سوتشي الروسية، بمشاركة وفود عدد من الدول الأعضاء.

ترأس وفد الدولة سعادة محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، يرافقه القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي، والقاضي إبراهيم عبيد علي آل علي، ومحمد سعيد ناصر الشبلي.

وأكد سعادة محمد حمد البادي، في كلمته الافتتاحية، أن تعزيز الحوكمة العالمية يعد خيارا صحيحا اتخذه المجتمع الدولي لتقاسم الفرص التنموية ومواجهة التحديات الكونية؛ ذلك أن القواعد الدولية ينبغي أن يضعها ويحافظ عليها الجميع وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن تعزيز البيئة الاستثمارية الآمنة يشكل عاملا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في دولنا، مشيراً إلى دور القضاء الحيوي في هذا السياق من خلال ضمان حماية حقوق المستثمرين وتشجيع الاستثمار والمساهمة في خلق بيئة تجارية مستقرة وموثوقة.

واستعرض رئيس المحكمة الاتحادية العليا، خلال كلمته، ما تضمنه دستور الدولة والقوانين السارية من ضمانات قضائية كافية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية خلال الإجراءات الجزائية، وفقا للمعايير الدولية العالمية، لافتا إلى نجاح الإمارات في تطبيق منظومة التقاضي الإلكتروني، فاعتماد التكنولوجيا في إجراءات المحاكم يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة السريعة والفعالة وتقليل التكاليف وتحقيق المزيد من الشفافية والكفاءة.

وعقد سعادته، في ثاني أيام المنتدى، اجتماعاً ثنائياً مع معالي إيرينا بودنوسوفا، رئيس المحكمة العليا لروسيا الاتحادية.

وتناول المنتدى خلال جلساته مناقشة عدد من المحاور، من ضمنها "ضمان توحيد الممارسات القضائية"، و"الحماية القضائية للحقوق الاجتماعية للمواطنين"، و"حماية حقوق المستثمرين"، و"حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الإجراءات الجنائية"، و"اعتماد التكنولوجيا في عمليات المحكمة"، و"مواءمة تشريعات دول البريكس".

وخلص المشاركون في المنتدى إلى عدد من التوصيات، مؤكدين ضرورة مواصلة الحوار الموضوعي بين المحاكم العليا لدول البريكس وتطوير التعاون وتنظيم الزيارات المشتركة وبرامج الدراسات، ضماناً للتقارب بين النظم القضائية وتكوين العلاقات على أساس الشراكة المتساوية.

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