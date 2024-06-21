شرطة دبي وشرطة أبوظبي تستقبلان الحجاج

المصدر: دبي، أبوظبي - البيان

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استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي، بعثة الحج التابعة لها في مطار دبي الدولي بعد عودتها إلى أرض الوطن عقب إنهاء فريضة الحج في الأراضي المقدسة.

وكان في استقبال البعثة، العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والملازم أول أحمد خليفة المزروعي رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح في إدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من الضباط والموظفين.

وهنأ العميد علي خلفان المنصوري، حجاج بعثة شرطة دبي على إتمام فريضة الحج والعودة السالمة إلى أرض الوطن، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام، تولي موظفيها اهتماماً بالغاً، وخاصة في الجوانب الدينية التي لها الأثر البالغ في ترسيخ القيم الإسلامية النبيلة، ولذلك تحرص على إطلاق بعثات الحج إلى جانب بعثات العمرة على مدار السنوات.

كما استقبلت شرطة أبوظبي وفود حجاج الدولة وبعثتها الرسمية عبر مطار زايد الدولي بالورود بعد أداء المناسك والعودة بسلام وأمان إلى أرض الوطن.

وهنأت مديرية المرور والدوريات الأمنية الحجاج على أداء المناسك، الذين أعربوا بدورهم عن سعادتهم بالجهود المتميزة التي تؤديها شرطة أبوظبي في بلد السعادة والبهجة والرفاهية، وأشادوا بالخدمات الكبيرة التي تقدمها دولة الإمارات لضيوف الرحمن.

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