«إقامة دبي» تستقبل الحجاج بختم «الإمارات ترحب بعودة الحجاج»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن أن إجمالي عدد المسافرين عبر المنافذ الجوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في الفترة الواقعة من 15 وحتى 18 يونيو 2024 بلغ 562 ألفاً و347 مسافراً.

وشهدت إقامة دبي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك أفواجاً من المسافرين، الذين حظوا بتجربة سفر ثرية، من خلال سرعة إنجاز معاملات السفر وانسيابية الحركة، عززتها الكفاءات الوطنية والخبرات الكبيرة، التي يمتلكها مأموري الجوازات.

كما استقبلت إقامة دبي رحلات حجاج بيت الله الحرام من أبناء الدولة، بمن فيهم أعضاء البعثة الرسمية لحكومة دبي، وكعادتها فاجأت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الحجاج القادمين بختم يحمل شعار «الإمارات ترحب بعودة الحجاج»، وذلك في لفتة جميلة.

وكانت إقامة دبي قد أنهت استعداداتها لعودة رحلات الحج القادمة من الأراضي المقدسة، حيث وضعت خطة متكاملة لإنهاء إجراءات متكاملة وشمولية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في المطار. وأشار الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إلى أن هذه الأرقام تعكس مكانة دبي والإمارات للسياح والزوار والمقيمين كوجهة سياحية مميزة، وترسخ صورتها باعتبارها الوجهة الأنسب للعمل والاستقرار، مؤكداً أن إقامة دبي لن تتوقف عن تقديم تجارب سفر استثنائية لضيوفها طوال العام.

وأشاد بموظفي المراكز الخارجية، ومركز الخدمة في المطار، الذين كانوا على رأس عملهم خلال إجازة العيد وموظفي إقامة دبي في مطار دبي، ومطار آل مكتوم، وميناء راشد، ومنفذ حتا الحدودي، موضحاً أن إقامة دبي تعكف دائماً على تسهيل الإجراءات، لجعل رحلة المسافرين عبر جميع منافذ الإمارة.

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