رئيس إقليم زنجبار يستقبل علي النعيمي

المصدر: دبي - البيان

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استقبل الدكتور حسين علي مويني، رئيس إقليم زنجبار في جمهورية تنزانيا الاتحادية، الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع 293 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد في زنجبار.

وأكد اللقاء الذي حضره صالح الذيب الحميري، القنصل العام لدولة الإمارات في إقليم زنجبار، عمق علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية تنزانيا وإقليم زنجبار، وعلى وجود فرص واعدة لتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح والرؤى المشتركة، كما تم الإشادة بالدور الريادي والإنساني الكبير، الذي تقوم به دولة الإمارات في الإقليم.

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