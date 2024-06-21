375 ألف زائر للحدائق والمرافق الترفيهية لبلدية دبي خلال العيد

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لبلدية دبي نحو 375 ألفاً و323 زائراً خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، ضمت الحدائق السكنية والساحات العائلية، والحدائق التخصصية والمرافق الترفيهية، التي تشكل مجتمعة وجهات ترفيهية وسياحية نموذجية وعصرية مصممة وفق أرقى المواصفات العالمية، ومزودة بخدمات شاملة تلبي احتياجات سكان وزوار إمارة دبي.

وتوزع الزوار على الحدائق العامة في الإمارة بواقع 192 ألفاً و166 زائراً، والحدائق التخصصية بواقع 183 ألفاً و157 زائراً. كما وصل عدد زوار مدينة الطفل إلى 37 ألفاً و942 زائراً، بينما زار الحديقة القرآنية نحو 22 ألفاً و633 زائراً، وبرواز دبي نحو 22 ألفاً و127 زائراً طيلة أيام العيد.

وقال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: «حرصنا على تجهيز كافة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لبلدية دبي على أكمل وجه لاستقبال واستيعاب أعداد الزوار خلال عيد الأضحى، التي يقصدها أفراد المجتمع لقضاء أوقاتهم والاستمتاع بأجواء هادئة مع وجود مجموعة من الخدمات الشاملة والفعاليات الترفيهية».

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