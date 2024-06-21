نهيان بن مبارك يزور منصة «Hub71»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، منصة «Hub71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، للاطلاع على الجهود التي تبذلها لدعم مجتمع شركاتها الناشئة، والتركيز على اجتذاب شركات التكنولوجيا العالمية الناشئة الرائدة إلى العاصمة أبوظبي، للتوسع انطلاقاً منها نحو منطقة الشرق الأوسط.

وتؤكد الزيارة التزام الدولة بتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، باعتبارهما محركين رئيسيين للتنويع الاقتصادي والنمو المستدام.

وأتاحت زيارة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان فرصة التواصل مع مجموعة من الشركات الناشئة المحلية والعالمية، التي اختارت إمارة أبوظبي قاعدة انطلاق لتوسيع نطاق أعمالها في المنطقة.

وتركز هذه الشركات السريعة النمو على القطاعات، التي تتوافق مع الأولويات الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وتشمل التكنولوجيا المالية والمناخية والصحية والتعليمية.

طموحات

وعرض مؤسسو الشركات الناشئة، خلال زيارة معاليه، نماذج عن أعمالهم المبتكرة، وطموحاتهم في نشر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة، بهدف تجديد مستقبل قطاعات أعمالهم وتشكيلها بصورة تؤثر إيجابياً على مجتمع واقتصاد أبوظبي.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، سررت بزيارة منظومة التكنولوجيا العالمية الرائدة «Hub71» في أبوظبي، التي أسهمت بدور ملهم في تطوير بيئة مزدهرة لريادة الأعمال الناشئة، ودعم شبكة حاضنات الأعمال الوطنية لصندوق الوطن في دولة الإمارات.

وأضاف أنه من خلال الدعم الذي تقدمه «Hub71» هناك مستقبل مشرق ينتظر الشركات الناشئة المبتكرة، التي اختارت العاصمة الإماراتية منصة لإطلاق طموحاتها، ما يؤكد التزام الدولة بتعزيز المعرفة، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية للابتكار وريادة الأعمال الناجحة.

واستمع معاليه إلى إحاطة شاملة عن مبادرات «Hub71» الاستراتيجية لإنشاء منظومة مستدامة تجذب أفضل الشركات الناشئة من العالم.

ريادة

وخلال الإحاطة أكد أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ«Hub71» أهمية الجهود المبذولة لترسيخ التعاون مع الشركات الوطنية الرائدة، وهيئات أبوظبي الحكومية لدعم الشركات الناشئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز