«جاهزية» و«تدريب» تطلقان أول أكاديمية للتدريب والأبحاث الطبية

المصدر: دبي - البيان

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أطلق برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية» أول أكاديمية وطنية للتدريب والأبحاث الطبية بمبادرة مشتركة مع المؤسسة الوطنية للتدريب «تدريب»، وبالتوأمة مع أبرز المراكز التدريبية العالمية بهدف تطوير وصقل مهارات خط الدفاع الأول من العاملين الصحيين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة وصناعة القادة في مجال طب الطوارئ والعناية المركزة والجراحة، وغيرها من التخصصات الطبية انسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة بالارتقاء بالقطاع الصحي وتنمية مهارات الكوادر الطبية والخدمات الصحية وفق أفضل المعايير المحلية والعالمية.

وتهدف «جاهزية» من خلال هذه الخطوة إلى الارتقاء بمستوى وأداء الأطباء والممرضين والفنيين عبر الاستثمار في نخبة من أفضل الكفاءات الطبية الأكاديمية الوطنية والمتخصصة، وتعزيز ريادتها في القطاع الصحي، وإعداد جيل جديد من المتخصصين في العلوم الطبية، إضافة إلى تأهيل خريجي العلوم الصحية وإعدادهم للحياة المهنية ضمن بيئة تعليمية وإبداعية مستدامة .

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