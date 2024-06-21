«الشارقة للاتصال الحكومي» تدعو رواد القوة الناعمة للتنافس على فئاتها

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، المؤسسات الرائدة في استخدام الفنون، والرياضة، والتكنولوجيا، والثقافة، والتربية والتعليم كأدوات تواصل لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات التنموية، للتنافس على الفئة المستحدثة «أفضل استثمار في القوة الناعمة لدعم برامج الاتصال»، ضمن الفئات الـ13 المفتوحة للتقديم المباشر. ويستمر قبول طلبات الترشح للجائزة حتى 1 أغسطس المقبل عبر الموقع: www.igcc.ae.

ويقدم المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الفرصة للمؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية، إلى المشاركة بمشاريعهم المتميزة التي تظهر القدرة على استخدام القوة الناعمة بطرق مبتكرة لإحداث تأثير إيجابي في وعي الجمهور، في خطوة تبرز أثر الإبداع في تشكيل مستقبل التواصل. وتشتمل الفئة على جائزتين؛ إحداهما للمؤسسات الحكومية وأخرى للشركات الخاصة.

وتسعى جائزة «أفضل استثمار في القوة الناعمة لدعم برامج الاتصال» إلى تكريم الجهود المتميزة التي حققت تأثيراً إيجابياً في الوعي الجماهيري؛ إذ تقدّر الإسهامات الرائدة في تنظيم الفعاليات الثقافية والفنية، والتي تعكس قيم وثقافة المجتمع، معززةً بذلك العلاقات الدولية والتفاهم بين الشعوب، كما تعترف الجائزة بالاستثمارات في مختلف القطاعات التي تدعم القضايا ذات الاهتمام العام، مثل تعزيز القيم الإيجابية وإيصال رسائل نافعة للمجتمع والدول.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز