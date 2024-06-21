«قضاء أبوظبي» تبحث مع «الدولي للتحكيم» سبل تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي - البيان

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استقبلت دائرة القضاء في أبوظبي وفداً من مركز أبوظبي الدولي للتحكيم، وبحثت معه سبل تعزيز التعاون والتكامل في المجالات ذات الاهتمام المشترك لترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كوجهة إقليمية وعالمية لتسوية المنازعات التجارية والحكومية، ويدعم جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المعنية المحلية والدولية، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات على المستوى العالمي، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة التنافسية على المستوى الدولي.

إلى ذلك، ناقش الطرفان خلال الزيارة سبل دعم الشراكة الاستراتيجية وتطويرها وتعزيز التعاون لدعم الوسائل البديلة في تسوية المنازعات التجارية والحكومية التي تعرض على المركز، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وذلك بهدف الارتقاء بالبيئة المتطورة والعادلة والمتوازنة لتسوية المنازعات.

واطلع الوفد الزائر خلال الزيارة على الدور الرائد الذي تضطلع به الدائرة في تعزيز نشر ثقافة الحلول البديلة كجزء من جهودها لتطبيق أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة والمطابقة لأعلى معايير الجودة، للتوصل إلى الصلح والتسويات الودية للمنازعات بكافة أنواعها المدنية والتجارية والعقارية من دون الإحالة إلى المحاكم المختصة.

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