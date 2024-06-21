«طرق دبي» تطلق برنامج إدارة المشاريع الإنشائية لتطوير الكوادر البشرية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بالتنسيق مع معهد إدارة المشاريع (PMI) بالولايات المتحدة الأمريكية، برنامجاً تدريبياً تخصصياً في (إدارة المشاريع الإنشائية)، بهدف تنمية وتطوير الكوادر البشرية من فئات المهندسين ومديري المشاريع ومديري الأقسام في مجالات الهيئة التخصصية، ويشمل البرنامج الإدارة الفعالة لإدارة المشاريع، وإدارة التواصل بين فرق عمل المشروع، وبناء مهارات التحكم في عناصر المشروع، بالإضافة للتدريب على إدارة العقود والمخاطر.

مستفيدون

وقالت عذاري محمد، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري والمؤسسي بالهيئة: «يأتي البرنامج الذي يستفيد منه 80 موظفاً وموظفة في إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة ومعهد إدارة المشاريع، وذلك من خلال الاطلاع على البرامج التطويرية والشهادات المهنية ذات العلاقة بمجالات الهيئة التخصصية، حيث يعد البرنامج أحدث شهادة مهنية معتمدة، يطرحها المعهد في مجال إدارة المشاريع الإنشائية، حيث يتناول البرنامج محاور الإدارة الفعالة للمشروع، إدارة التواصل بين فرق عمل المشروع، وبناء مهارات التحكم في عناصر المشروع، بالإضافة إلى إدارة العقود والمخاطر».

وأضافت: «سيتم تنفيذ البرنامج التدريبي حضورياً في مركز التدريب التابع للهيئة، خلال الفترة من مايو إلى ديسمبر 2024، ويهدف بصورة أساسية إلى إكساب وتطوير المعارف والمهارات لدى العاملين في مجال المشاريع الإنشائية، ورفع الكفاءة والفاعلية لديهم، مما يسهم في تمكينهم وبناء قدراتهم في إدارة مشاريع الهيئة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية والطرق السريعة، وتصميم الطرق وتدقيق السلامة، وهندسة السلامة المرورية، والرصف وجودة المواد، وإدارة عقود المشاريع».

وحول النتائج المتوقعة للبرنامج التدريبي أفادت مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير في الهيئة: «سيسهم البرنامج في رفع الكفاءة والفاعلية لدى موظفي الهيئة المتخصصين في مجال المشاريع الإنشائية، وخاصة الكادر الوظيفي من المواطنين، عبر حصولهم على شهادة مهنية معتمدة دولياً من معهد إدارة المشاريع بالولايات المتحدة الأمريكية، مما يحقق الريادة والسبق للهيئة في تنفيذ برامج تدريبية تخصصية معتمدة دولياً».

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