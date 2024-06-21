إنجاز 863 مبنى وفيلا جديدة في دبي خلال 4 أشهر

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أظهرت بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الصادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني والفلل الجديدة المنجزة في الإمارة، خلال الأربعة أشهر المنتهية في 31 مايو 2024 بلغ 863، بمعدل بلغ نحو 215 مبنى شهرياً.

وسجل شهر مارس الماضي أعلى عدد من المباني والفلل المنجزة في الإمارة بواقع 314 مبنى وفيلا.

بيانات

ووفقاً للبيانات تصدرت الفلل الخاصة القائمة من حيث العدد، حيث بلغ عددها 489 فيلا بنسبة 56.7 % من الإجمالي، تلتها الفلل الاستثمارية حيث استأثرت بنسبة 30.7 % وبلغ عددها 265 فيلا.

وبلغ عدد المباني متعددة الطوابق المنجزة 52 مبنى (6 % من الإجمالي)، ثم المباني الصناعية 31 مبنى (بنسبة 3.6 %) والمباني العامة 26 مبنى (بنسبة 3 % من الإجمالي).

أرقام

وبلغ إجمالي عدد المباني والفلل المنجزة في دبي، خلال فبراير الماضي 225 مبنى وفيلا، وفي مارس 314، بينما بلغ عددها في أبريل 152 مبنى وفيلا، وبلغ عدد المباني والفلل المنجزة في مايو 172 مبنى وفيلا.

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