مقاصب رأس الخيمة استقبلت 5864 أضحية خلال عيد الأضحى

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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كشفت بلدية رأس الخيمة عن استقبال مقاصب الإمارة 5864 ذبيحة، منذ يوم عرفة، وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وتنوعت الأضاحي التي تم تنفيذها بين الأغنام والأبقار والجمال، حيث بلغ عدد الأضاحي خلال يوم عرفة 1119 ذبيحة، وارتفع العدد إلى 1859 أضحية خلال أول أيام عيد الأضحى، وبلغ عدد الأضاحي خلال اليوم الثاني 1538 ذبيحة، وسجل ثالث أيام العيد 835 أضحية، وفي ختام أيام العيد، سجلت المقاصب 513 ذبيحة.

وأكدت بلدية رأس الخيمة، عدم تسجيل أي شكاوى من المتعاملين خلال فترة عيد الأضحى، حيث خضعت جميع الأضاحي لكافة عمليات الفحص الطبي من قبل الأطباء البيطريين قبل وبعد الذبح، بهدف تقديمها للمستهلكين، مستوفية اشتراطات الصحة العامة كافة، بالإضافة للرقابة المحكمة على كافة الأضاحي المعروضة للبيع أمام المستهلكين في أسواق البيع، وخاصة السوق الكبير بمنطقة الفلية، من قبل الطبيب البيطري والمراقبين الموجودين بصفة دائمة في السوق.

وأشارت بلدية رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الصحة العامة، إلى إنجاز 4756 ذبيحة بمقصب الفلية المركزي، ونفذ مقصب رأس الخيمة 547 ذبيحة، فيما نفذ مقصب الغيل 403 ذبائح، مؤكدة دور الشركاء في تنظيم وتسهيل وصول العملاء إلى سوق المواشي بمنطقة الفلية لشراء الأضاحي، وتسليمها إلى منافذ الاستلام بمقاصب الإمارة، حيث سخّرت جميع الفرق المشاركة جهودها لإسعاد العملاء، كما قدمت بلدية رأس الخيمة خدمة كبار العملاء، لتسهيل سرعة الإجراءات.

وأكدت بلدية رأس الخيمة، قيام مفتشي إدارة الصحة بتنظيم حملات لمواجهة ظاهرة القصابين الجوالين على مدار العام، نظراً للمخاطر البيئية والصحية الناتجة عن عمليات الذبح خارج المقاصب، ولضمان إخضاع الذبائح للفحص البيطري، مؤكدة أن الذبح خارج المقاصب، توقع أفراد المجتمع في عمليات الغش، ويمكن أن يعرضهم لمخاطر الإصابة بالأوبئة والأمراض المشتركة مع الحيوانات، بالإضافة إلى المخاطر البيئية من التلوث وانتشار الحشرات والقوارض الناتجة عن عمليات الذبح، والفضلات المتبقية من الحيوانات.

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