حملات تفتيشية في عجمان لتعزيز تنظيم قطاع النقل العام

المصدر: عجمان - البيان

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نفذت هيئة النقل في عجمان حملات تفتيشية خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك بناء على خطة إدارة التصاريح وأنظمة النقل، لتغطية معظم المناطق داخل الإمارة، وشملت عدة مناطق، منها الكرامة، النعيمية، صناعية الجرف، الصناعية الجديدة، والبستان. وهدفت هذه الحملات إلى الحد من النقل غير المشروع، وتنظيم حركة حافلات النقل العام ومركبات الأجرة، لضمان أمن وسلامة الركاب.

وأوضحت سارة الحوسني مدير إدارة التصاريح وأنظمة النقل، أن هذه الحملات تأتي ضمن جهود الهيئة المستمرة، لضمان تنظيم قطاع النقل العام، والحد من التجاوزات التي قد تؤثر في سلامة وأمن الركاب، وأكدت أن الهيئة تعمل بجد، لضمان تقديم خدمات نقل موثوقة وآمنة للجميع، وأن هذه الحملات التفتيشية جزء من استراتيجية شاملة، تهدف إلى تحسين جودة النقل في الإمارة.

وعملت فرق التفتيش التابعة للهيئة على رصد المركبات الخاصة التي تقوم بنقل الركاب بصورة غير قانونية خلال أيام العيد، وتحرير المخالفات، وتوجيه التنبيهات للسائقين حول أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارة، وجاءت هذه الخطوات، لتعزيز الوعي بأهمية استخدام وسائل النقل المعتمدة والمرخصة، وضمان توفير خدمات نقل آمنة وموثوقة للجميع.

وخلال هذه الحملات، قامت فرق التفتيش التابعة للهيئة، بفحص حافلات النقل العام ومركبات الأجرة، للتحقق من التزامها باللوائح والأنظمة المعمول بها، وتحرير المخالفات لمن لم يلتزم بالشروط والقوانين، مع التركيز على التأكد من حصولهم على التراخيص اللازمة من الهيئة، والعمل وفقاً للمعايير المحددة، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للركاب، ومدى التزام السائقين بمعايير السلامة والنظافة.

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