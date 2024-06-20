3.4 ملايين درهم أنفقتها «تراحم» على الأسر المتعففة خلال العيد

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفذت مؤسسة تراحم الخيرية في دبي مجموعة من المشاريع والبرامج، بتكلفة تصل إلى 3.4 ملايين درهم لإدخال البهجة والسرور على ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والأيتام وكبار السن، ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك، ورسم البسمة على وجوههم.

وقال الدكتور أحمد تهلك، المدير العام للمؤسسة: «إن الأيتام والأسر المتعففة وذات الدخل المحدود تمثل المحور الأساسي لعملها على مدار العام، إلا أنها تعزز من أنشطتها لهذه الفئات في المناسبات مثل عيد الأضحى».

وأوضح أن من هذه المبادرات «فوالة العيد» بتكلفة إجمالية بلغت مليون درهم، استفادت منها 2000 أسرة، بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي، حيث تم توزيع بطاقة تسوق على المستفيدين.

وذكر أن المؤسسة وزعت كسوة العيد بقيمة 200 ألف درهم استفادت منها 800 أسرة، وكذلك أسهمت في تيسير سفر 15 حاجاً من العديد من إمارات الدولة، إضافة إلى تقديم 150 ألف درهم لهم، ومتابعتهم أثناء رحلة الحج.

وأفاد بأن المؤسسة تسهم في رعاية وكفالة 117 يتيماً بالتعاون مع 8 من الكفلاء المحسنين، لافتاً إلى توزيع المساعدات الشهرية بقيمة 1.4 مليون درهم على المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط.

وأعلن المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية أن مجلس إدارة المؤسسة اعتمد رفع المساعدات الشهرية إلى 2.5 مليون درهم بدلاً من مليون درهم، يخصص منها نحو 500 ألف درهم شهرياً لعلاج المرضى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز