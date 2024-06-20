الإمارات.. طقس الغد صحو بوجه عام

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار خاصةً شرقاً.

وذكر المركز، في بياته اليومي حول حالة الطقس المتوقعة غدا، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:55 والمد الثاني عند الساعة 00:11 والجزر الأول عند الساعة 17:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:58؛ وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:56 والمد الثاني عند الساعة 20:33 والجزر الأول عند الساعة 15:31 والجزر الثاني عند الساعة 03:26.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 47 30 70 15

دبي 42 32 65 20

الشارقة 45 33 60 20

عجمان 41 32 70 20

أم القيوين 43 31 70 25

رأس الخيمة 46 31 55 20

الفجيرة 43 34 70 20

العـين 47 33 50 15

ليوا 49 31 60 10

الرويس 47 28 70 15

السلع 49 29 70 10

دلـمـا 39 30 70 25

طنب الكبرى / الصغرى 40 33 70 30

أبو موسى 39 33 80 40

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