توزيع الأضاحي على 10176 مستفيداً في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين مشروع توزيع لحوم الأضاحي على المستفيدين من الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، حيث قام فريق من الموظفين والمتطوعين المنتسبين للهيئة بتوزيع 1272 أضحية استفاد منها 10176 شخصا، وذلك تضامنا مع الحالات الإنسانية.

وفي هذا الإطار قال الدكتور أحمد عبيد الظاهري مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين في حديثه لـ "البيان":" إن مثل هذه المشاريع جاءت للتسهيل على المحسنين لأداء هذه الشعيرة، وكذلك جاءت لإدخال الفرحة والسعادة على قلوب الأسر المحتاجة التي تنتظر مثل هذه المشاريع كل عام". وأضاف:" كما أريد التنويه إلى نقطة مفادها بأن عملية توزيع لحوم الأضاحي على مستحقيها بدأت في سلاسة وفق الخطة التي تم وضعها مسبقا، لضمان سير العملية

بسهولة ومرونة، وشهدت توافد الفئات المستفيدة لاستلام مستحقاتهم". مؤكدا على حرص واجتهاد هيئة الهلال الأحمر عبر فروعها في الدولة توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستهدفة بالمشروع ضمن برامجها الموسمية التي يتم تنفيذها محليا بمناسبة عيد الأضحى المبارك سعيا إلى تأكيد الترابط الاجتماعي بين نسيج المجتمع وضمان وصول دعم المحسنين إلى مستحقيه من الشرائح الإنسانية". ولفت إلى أن الهيئة وضعت ضوابط لتحري الجوانب الصحية والشرعية في الأضاحي وتحقيق الهدف الإنساني بما يرقى إلى مستوى الطموحات.

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