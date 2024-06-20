وزارة الصحة ووقاية المجتمع تتعاون مع "أوقاف دبي" في تبادل البيانات

المصدر: وام

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وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي (أوقاف دبي) مذكرة تفاهم بشأن تقديم خدمات الترابط والتكامل وتبادل البيانات الخاصة بخدمة المواليد والوفيات لتبادل إشعار الوفيات عن طريق رابط الخدمات الحكومية (TDRA GSB). وذلك في إطار تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير بنية تحتية متقدمة لتبادل البيانات بسرعة وكفاءة.

وجاء توقيع مذكرة تفاهم بمقر الوزارة بدبي، بحضور سعادة عبد الله أحمد أهلي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة علي محمد المطوع أمين عام مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي (أوقاف دبي)، وعدد من كبار الموظفين لدى الطرفين.

وتهدف المذكرة بشكل عام إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الطرفين وبناء علاقات شراكة فعالة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، من خلال تبادل المعلومات والبيانات ذات العلاقة باختصاصات الطرفين في مجال عملهما، والتنسيق لتنفيذ مشاريع بهدف ضمان حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز.

تبادل البيانات بسرعة وفعالية

وأكد سعادة عبد الله أهلي على أهمية التعاون والتنسيق مع "أوقاف دبي" حيث تمثل المذكرة نموذجاً تطبيقياً على العمل المشترك، من خلال ترابط البيانات بشأن إشعارات الوفيات، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمجتمع. وتندرج ضمن الجهود المستمرة للوزارة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي وتطوير بنية تحتية متقدمة تتيح تبادل البيانات بسرعة وفعالية بين مختلف الجهات الحكومية. وسيتم من خلال هذا الربط تحقيق تبادل سلس وسريع للمعلومات المتعلقة بالوفيات، مما يسهم في تسريع عمليات استخراج الشهادات اللازمة وتحديث السجلات الصحية والإدارية بوقت قياسي.

وأشار سعادته إلى أن الوزارة أنجزت ربطاً إلكترونياً مع عدة جهات حكومية مثل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لتحديث بيانات السجل السكاني بواقعات الولادة والوفيات، حيث يتم توظيف هذه البيانات الحيوية في التقارير الإحصائية التي يبني عليها متخذي القرار خططاً واستراتيجيات مستقبلية لتطوير قطاع الصحة، إضافة إلى توفير بيانات إحصائية دقيقة عن أسباب الوفيات وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

بيئة وقفية لخدمة المجتمع

من جانبه قال سعادة علي محمد المطوع أن التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ربط بيانات إشعارات الوفيات، يعكس رؤيتنا المشتركة لتحقيق تكامل وتناسق في تبادل البيانات والمعلومات، وتأتي ضمن استراتيجيتنا لتعزيز التحول الرقمي وتحسين كفاءة العمليات الإدارية والخدمية.

وذلك في إطار رؤيتنا لتحقيق الريادة في بيئة وقفية مستدامة لخدمة المجتمع في المجالات الدينية والعلمية والصحية، وتسخير التقنيات الحديثة ووسائل التواصل للتيسير على الواقفين وإنهاء إجراءاتهم بدقة وسلاسة.

وأكد المطوع أن عملية الربط الإلكتروني مع الوزارة تسهم في تحقيق الاستباقية في متابعة وتسجيل وتنفيذ الوصايا الخيرية، فضلاً عن ضمان وتوثيق عملية حفظ الحقوق الموصى بها، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات موثوقة وفعالة تسهم في تحسين جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسة للمجتمع.

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