«أدنيك» تروج لـ«آيدكس» و«نافدكس» في معرض بفرنسا

المصدر: أبوظبي - وام

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تروج مجموعة «أدنيك» من خلال شركتها «كابيتال للفعاليات» لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» ومعرض الدفاع البحري «نافدكس» 2025 على الصعيد العالمي، في معرض يوروساتوري 2024 لأنظمة الدفاع البرية والجوية المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس ويستمر حتى الغد، وذلك ضمن الجناح الوطني لدولة الإمارات المشارك في المعرض تحت رعاية وزارة الدفاع ومجلس التوازن، وبتنظيم من مجلس الإمارات للشركات الدفاعية.

وتقدم شركة «كابيتال للفعاليات» في المساحة المخصصة لها ضمن جناح الدولة، كافة المعلومات حول معرضي آيدكس ونافدكس 2025، لكبار المسؤولين العسكريين الذين يزورون معرض يوروساتوري 2024، وكذلك العارضين ووسائل الإعلام المشاركين في المعرض، حيث يعد آيدكس ونافدكس اللذان تنظمهما مجموعة أدنيك بالتعاون مع القوات المسلحة في الدولة، من أكبر المعارض الدفاعية في العالم، ويعقدان في مركز أدنيك أبوظبي.

ويشارك في المعرض العديد من العارضين من منطقة الشرق الأوسط مثل؛ مجموعة إيدج، وشركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، وشركة كي تكنولوجيز، للترويج لمشاركتهم في النسخة القادمة لمعرض آيدكس 2025 في أبوظبي.

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