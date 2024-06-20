إيدج و«KNDS» فرنسا تتعاونان في الدفاع البري

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت إيدج، المجموعة العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن اتفاقية تعاون مع «KNDS»، مجموعة التصنيع الرائدة للأنظمة العسكرية البرية في أوروبا، خلال معرض يوروساتوري 2024، المقام حالياً في العاصمة الفرنسية باريس، لتطوير العلاقات الصناعية والتجارية ضمن مجال الدفاع البري.

وتهدف الشراكة إلى الارتقاء بالجهود التعاونية المشتركة بين الطرفين، ضمن مجالات رئيسة عديدة ضمن قطاع الدفاع البري، بما يشمل التطوير والإنتاج المشتركين للذخائر وأنظمة الأسلحة. كما تسعى الشراكة إلى تقديم أحدث الحلول الدفاعية والجمع بين الخبرات المتبادلة، والتقدم التكنولوجي للمؤسستين.

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