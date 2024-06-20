ذياب بن محمد يشهد إطلاق «المبادرة الإماراتية للرفاهية والاستدامة المالية»

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، أن «المؤسسة» بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول وقعت اتفاقيات مع عدد من الشركاء لإطلاق «المبادرة الإماراتية للرفاهية والاستدامة المالية»، الهادفة لتوفير المعارف والأدوات المالية للمواطنين والمقيمين، وتعزيز الثقافة المالية والتزود بأدوات التخطيط المالي الداعمة لجميع الفئات العمرية في المجتمع.

حضور

حضر توقيع الاتفاقيات، التي جرت في قصر الوطن بأبوظبي، معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «نشهد اليوم بداية رحلة مهمة نحو تحقيق التمكين والأمن المالي لمجتمع دولة الإمارات، عبر الاستفادة من المعرفة والخبرة الواسعة لأبرز المواهب المالية في الدولة، واستثمارها في تزويد أفراد المجتمع بالأدوات اللازمة للتعامل مع تعقيدات التمويل العصري».

وأضاف سموه: «باعتماد نهج تعاوني شامل يجمع بين القطاعين العام والخاص والقطاع الثالث سيتم تطوير برنامج متكامل وأنشطة مميزة، ضمن (المبادرة الإماراتية للرفاهية والاستدامة المالية) لتمكين أفراد المجتمع، خلال رحلتهم المالية، وهنا أود أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع الشركاء على مساهمتهم القيمة في هذه المبادرة، حيث إن خبراتهم الواسعة ستسهم في تعزيز حياة آلاف العائلات، وضمان مستقبل أكثر مرونة لأفراد المجتمع».

ثقافة مالية

تهدف هذه المبادرة، التي تأتي بالتعاون مع الشريك المؤسس بنك أبوظبي الأول، والشركاء الاستراتيجيين: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ودائرة تنمية المجتمع- أبوظبي، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وشركة فيزا، ووزارة التربية والتعليم، إلى تعزيز الثقافة المالية، لتمكين سكان الدولة من اتخاذ قرارات مالية مدروسة، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستقبلي للدولة.

وخلال الحدث وقع مهنا المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، الاتفاقيات مع كل من ممثلي الجهات الشريكة، وهم: فتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول، وفاطمة الجابري، مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي للمشاركة المجتمعية والرياضية في دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي، والمهندس ثامر القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وحمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي والرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وسعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول ومدير المجموعة في دول مجلس التعاون الخليجي في شركة فيزا، والدكتورة سميرة عبدالله الحوسني، مدير إدارة مناهج العلوم الإنسانية واللغات في وزارة التربية والتعليم.

منصة ذكية

وستطلق المبادرة الجديدة باقة متنوعة من الأنشطة، تشمل إنشاء منصة ذكية ومتكاملة للرفاهية المالية، إضافة إلى تنظيم فعاليات ومسابقات، وورشاً مباشرة وعن بُعد، وبرامج تثقيفية، وبرامج لإدارة الديون، ودعم دور قطاع التكنولوجيا المالية في تعزيز الثقافة المالية.

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