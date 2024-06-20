النائب العام للدولة يعقد لقاءات مع نظرائه في «بريكس»

المصدر: سان بطرسبرغ - وام

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التقى المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة عدداً من النواب العموم لدول مجموعة بريكس خلال زيارته لمدينة سان بطرسبرغ في روسيا الاتحادية لحضور الفعاليات الرئيسة لاجتماع بريكس 2024.

فقد التقى النائب العام كلاً من إيغور كراستوف المدعي العام لجمهورية روسيا الاتحادية وويينغ يونغ النائب العام لجمهورية الصين الشعبية وشاري ناتاراج المحامي العام الإضافي لجمهورية الهند ومحمد شوقي عياد النائب العام لجمهورية مصر العربية وتسفاي دابا واكجيرا وزير دولة لشؤون العدالة في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ومحمد موفاهدي آزاد النائب العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية وشاميلا باتوهي مديرة النيابات العامة بجمهورية جنوب إفريقيا.

وخلال اللقاءات تم بحث سبل تنمية آفاق التعـاون بيــن دولة الإمارات والبلدان المشاركة في مجال أعمال النيابات العامة، وتعزيز التنسيق بينهم في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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