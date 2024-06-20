«استشاري الشارقة» يختتم دور الانعقاد العادي الأول

المصدر: الشارقة - البيان

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اختتم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، بعد بذل الأعضاء جهوداً كبيرة في تعزيز أدوارهم مع المجتمع.

وتميز هذا الدور بالعديد من الإنجازات في المجال البرلماني والأنشطة المجتمعية، مما يعكس التزام المجلس بخدمة الإمارة والقاطنين بها.

وخلال هذا الدور، عقد المجلس 12 جلسة عامة، تناولت مناقشة خمسة مشروعات قوانين هامة، بالإضافة إلى ثلاثة موضوعات عامة لمناقشة سياسات عدد من الدوائر هي هيئة الإنماء التجاري والسياحي وهيئة الشارقة للثروة السمكية ودائرة الشؤون الإسلامية.

وقد أثمرت هذه المناقشات عن تقديم 20 توصية تعكس رؤى وأفكار الأعضاء لتحقيق التنمية الشاملة في الإمارة، ومواصلة التطور في منظومة الأداء العام وتجويد الخدمات.

وتميزت الجلسات بحضور ومشاركة فاعلة من الأعضاء والعضوات، حيث بلغ عدد مقدمي الطلبات وطالبي الكلمة 55 عضواً، في حين وصلت مداخلات الأعضاء أثناء انعقاد الجلسات إلى 150 مداخلة، مما يعكس التفاعل الكبير والحرص على مناقشة القضايا بعمق وشمولية.

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