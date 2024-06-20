الإمارات وكولومبيا تبحثان توسيع شراكتهما في تطوير العمل الحكومي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي في حكومة دولة الإمارات، مع وزراء ومسؤولين في جمهورية كولومبيا مستجدات مسيرة التعاون وسبل تعزيز الشراكة الثنائية وتوسيعها، لتشمل مجالات استراتيجية جديدة في العمل والتحديث الحكومي.

جاء ذلك، ضمن زيارة رسمية لوفد من مكتب التبادل المعرفي الحكومي إلى جمهورية كولمبيا، ضم كلاً من عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ومحمد عبدالله الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا، ومنال بن سالم مدير إدارة برنامج التبادل المعرفي الحكومي، عقد خلالها سلسلة اجتماعات ولقاءات مع مسؤولين حكوميين ركزت على تطور مسيرة التعاون مع الحكومة الكولومبية، وسبل تعزيزها وتوسيعها لتشمل البحوث الأكاديمية، والتحول الرقمي، والابتكار الحكومي، والتنمية المستدامة، وبناء القدرات، كما ناقش الجانبان إضافة محاور التنافسية الحكومية والبرمجة والخدمة المدنية إلى مجالات التعاون.

صناعة المستقبل

وأكد عبدالله لوتاه أن تعزيز الشراكات المعرفية وتوسيع مجالات التعاون في التحديث الحكومي، التي وصلت أمريكا الجنوبية وكافة قارات العالم، يمثل محوراً مهماً لمبادرات حكومة دولة الإمارات، الهادفة لترجمة توجيهات القيادة بتعزيز المشاركة في صناعة المستقبل في مختلف المجالات، من خلال تبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة التي تمكنت الحكومة من تطويرها على مدى السنوات الماضية.

وقال إن الشراكة مع حكومة كولومبيا تمثل نموذجاً للتعاون البناء في تحديث العمل الحكومي وبناء قدرات الكوادر الحكومية، إذ تمكن الجانبان منذ إطلاقها من تنظيم 46 ورشة تدريبية استفاد منها 620 متدرباً من الكوادر الحكومية الكولومبية بواقع 10500 ساعة عمل، مؤكداً مواصلة العمل على مبادرات مشتركة جديدة لبناء قدرات موظفي حكومة كولومبيا ودعم جهود التحديث الحكومي في مختلف المجالات.

اجتماعات قيادية

وبحث وفد التبادل المعرفي مع المسؤولين في حكومة كولومبيا تعزيز التعاون وتوسيعه ليشمل عدة مجالات جديدة، وناقش مع يسنيا أولايا ريكنه وزيرة العلوم والتكنولوجيا والابتكار التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار، وتداول تعزيز التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع ماريا سوزانا محمد وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، فيما بحث مع بيلفور فابيو غارسيا نائب وزير التحول الرقمي التعاون في مجالات التحول الرقمي والمبادرات والسياسات والاستراتيجيات الداعمة للتحول الرقمي.

وناقش الوفد مع سيزار مانريكي مدير الدائرة الإدارية للخدمة العامة سبل تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات، وتناول موضوع البحوث الأكاديمية في مجالات الدبلوماسية والتعاون الدولي مع لينا يانيا إسترادا أسيتو مديرة أكاديمية أوغوستو راميريز أوكامبو الدبلوماسية، فيما اجتمع مع خايرو بيخارانو أحد المنتسبين للبرنامج الدولي للمديرين الحكوميين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، العام الماضي، للتعرف على تجربة المنتسب ورحلة بناء القدرات التي مر بها ضمن البرنامج الذي تم تصميمه بالتعاون بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي، بهدف تعزيز قدرة منتسبيه على استشراف المستقبل لمواكبة المتغيرات والاستجابة لها، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة، والاستعداد للتحديات المستقبلية للمجتمع، وتطوير السياسات والبرامج التي تعزز التنمية الشاملة والمستدامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز