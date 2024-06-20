سعود بن صقر يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، لوسي بيرجير، سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفيرة، وبحث معها سبل تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، كما تبادل الجانبان خلال اللقاء الأحاديث حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت لوسي بيرجير عمق العلاقات التي تربط الإمارات بدول الاتحاد الأوروبي.

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