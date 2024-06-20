تفاهم بين «إن إم دي سي إينيرجي» و«جاهزية» لتعزيز الاستجابة للطوارئ ومكافحة الحرائق

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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وقّعت «إن إم دي سي إينيرجي»، إحدى شركات مجموعة NMDC، مذكرة تفاهم مع شركة «جاهزية»، الرائدة في تقديم خدمات مكافحة الحريق والإنقاذ في حالات الطوارئ، بهدف إنشاء إطار للتعاون المشترك بين الشركة وجاهزية، لتعزيز الاستجابة للطوارئ ومكافحة الحريق، عبر توفير التدريب المتخصص لفريق عمل شركة NMDC إينيرجي، وتزويدهم بالمهارات المتقدمة للتعامل بكفاءة عالية مع إدارة الطوارئ والأزمات المحتملة، بما يواكب التزام الشركة بأعلى معايير السلامة والتميز التشغيلي في إطار المعايير العالمية، وتطبيقها ممارسات دقيقة تضمن مكان عمل أكثر أماناً، وتسهم بصورة إيجابية في سلامة المجتمع.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستوفر «جاهزية» لفريق العمل في شركة NMDC إينيرجي، برامج تدريب شاملة على الاستجابة للطوارئ ومكافحة الحريق مصممة وفقاً لاحتياجات موظفي الشركة وعلى سبيل المثال لا الحصر؛ الوقاية من الحريق، والاستجابة للحريق، وإجراءات الإخلاء، بهدف ضمان استعداد فريق العمل لإدارة الطوارئ المحتملة.

وقّع المذكرة كلاً من المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة NMDC إينيرجي، وطلال هاشم النهاري الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «جاهزية».

وقال المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة NMDC إينيرجي: تعدّ شراكتنا مع شركة جاهزية خطوة هامة في إطار التزامنا المتواصل بالتميز ضمن مجال السلامة والريادة التشغيلية، وعبر دمج وتبني معايير وممارسات السلامة والاستجابة السريعة للطوارئ العالمية، نعزز قدرة فريقنا على التعامل الاستباقي والإدارة الفعّالة للطوارئ، ما يضمن مستوى عالياً من السلامة في بيئة العمل.

وأفاد طلال هاشم النهاري الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة جاهزية بأن هذا التعاون مع NMDC إينيرجي، يعكس مكانتنا الرائدة في تقديم برامج الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ والأزمات، ودورنا في تقديم أفضل الحلول والممارسات المبتكرة في إطار معايير السلامة والاستعداد للطوارئ لشركائنا الاستراتيجيين وعملائنا.

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