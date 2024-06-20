شرطة أبوظبي تنفذ ورشة عمل حول تقنيات الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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نفذت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي ورشة عمل حول «الأصول الافتراضية»، وأهم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتضمنت مجموعة من التمارين التفاعلية والذكية، بما يعزز تبادل المعرفة والاستفادة من المفاهيم والخدمات لدعم العمل الشرطي والأمني وتطوير قطاعاته.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية أن الاستثمار في بناء بنية رقمية متطورة لمنصات التدريب واستخدام التقنيات الحديثة في تقييم المواد والتفاعل مع المتدربين يعد ضرورة قصوى في الأكاديمية، ومن خلالها يتم فرض التدريب الافتراضي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والتركيز على تقنية الواقع الافتراضي، الذي أصبح متطلباً حيوياً لإيجاد بيئة تفاعلية بين المتدرب والمادة التعليمية.

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