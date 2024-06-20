مدينة الشيخ خليفة الطبية تنقذ طفلاً يعاني من فشل الجهاز التنفسي

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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أنقذت «مدينة الشيخ خليفة الطبية» التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، عبر فريقها الطبي طفلاً في التاسعة من عمره، كان يعاني من فشل في الجهاز التنفسي، ونزيف رئوي بعد خضوعه لعملية زراعة للنخاع العظمي، وذلك باستخدام جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم.

وواجه الطفل المريض، الذي كان يعاني من مرض الثلاسيميا من نوع بيتا، مضاعفات حادة بعد خضوعه لعملية زراعة لنخاع للعظم مأخوذ من عينة مطابقة من شقيقه.

وعانى الطفل من عدة مضاعفات خطيرة كعدوى الإنتان، ومشكلات تخثر الدم (الاعتلال الخثري)، وتلف الكبد بسبب انسداد الأوعية الدموية (مرض الانسداد الوريدي في الكبد)، والفشل الكلوي الكلي، والنزيف الرئوي الحاد.

وأدت هذه الأعراض إلى فشل حاد في الجهاز التنفسي للمريض، الأمر الذي استوجب نقله إلى وحدة العناية المركزة للأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية وخضوعه للعلاج عبر جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم، وإجراء المزيد من الفحوصات والعلاجات الأخرى المطلوبة.

وقال الدكتور مصعب علي الرمسي، استشاري طب العناية المركزة للأطفال ورئيس قسم العناية المركزة في مدينة الشيخ خليفة الطبية: «تؤكد مسيرة المريض نحو التعافي، قوة النهج التعاوني الذي نتبعه، والذي يجمع بين مختلف الاختصاصات الطبية بهدف الارتقاء بمعايير الرعاية المقدمة. وتعتبر هذه الحالة مثالاً على التأثير التحولي للخبرة القائمة على تعدد الاختصاصات، والمدعومة بالالتزام الجماعي بتحسين نتائج علاج المرضى، ويحفزنا هذا الإنجاز إلى متابعة تطبيق الحلول المبتكرة في «مدينة الشيخ خليفة الطبية»، مما يسهم بإحداث تغيير إيجابي في حياة مرضانا.

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