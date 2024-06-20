نسائية دبي تطرح برامجها الصيفية بداية يوليو

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جمعية النهضة النسائية دبي، عن إطلاق برنامجها الصيفي عالم المهارات، بداية الشهر المقبل، وحتى الخامس والعشرين منه، مستهدفة الفتيات من 7 - 16 عاماً، عبر برامج لتعزيز مواهبهن وقدراتهن على مواجهة تحديات الاستدامة، وجعلهن مسؤولات تجاه مجتمعهن وتجاه العالم.

وتحرص الجمعية على تقديم برامج مثمرة، ومبادرات لدعم مواهب الطفولة واستثمارها، وإعداد جيل واعٍ مكتنز بالمعرفة والعمل ومهارات شغل وقت الفراغ بالمفيد، وينفذ من خلال فريق الأفكار، وفريق الفرص، يستهدف 50 - 60 فتاة، بهدف شغل وقت فراغ الفتيات، بما يعود عليهن بالمنفعة، وتنمية قدراتهن وتطوير مهاراتهن، والتأكيد على القيم الأخلاقية والدينية والثقافية والعادات الأصيلة بمجتمع الإمارات، في جو من المرح والترفيه والمنافسة الممتعة، من خلال جلسات تربوية وورش هادفة من خياطة وطبخ وأشغال يدوية، التاجر الصغير، تحديات، وعالم المغامرات، كما يشمل البرنامج أنشطة تغرس مبادئ الولاء والانتماء للوطن، وفقرات توعوية في الجانب التقني والصحي والغذائي، ورحلات ترفيهية تعليمية شيقة.

كما يقدم فرع الجمعية بالخوانيج، خلال الصيف، النادي التراثي الصيفي، بعنوان (صيف الخوانيج)، تدريباً على الحرف اليدوية التقليدية، ودمجها في صناعات حديثة، ومنها: التلي، السدو، الخوص، البرقع، نقش الحنا، صناعة الدخون والعطور، الأكلات الشعبية، برنامج السنع، رياضة الصقور. ويستهدف النادي الأطفال الذكور من سن 8 - 12 عاماً، والبنات من سن 8 - 14 عاماً.

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